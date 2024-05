Chiara Ferragni - che botta! Abbandonata anche dai suoi salvatori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 4 maggio 2024) In un periodo già turbolento per, segnato da scandali e problemi personali, emerge una nuova controversia che coinvolge l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia. Dopo lo scandalo del “Pandoro Gate” e la fine del matrimonio con Fedez, lavede ora terminarela sua collaborazione con l’agenzia di comunicazione Community. Community, agenzia fondata dal veneto Auro Palomba, è stata un tempo un baluardo per la, ingaggiata all’inizio del 2024 per rilanciare l’immagine dell’influencer seguita alle accuse di truffa aggravata relative alla vendita di pandori. Queste accuse sono state rafforzate da una recente sentenza del tribunale di Torino, che ha definito l’operazione come una “pratica commerciale scorretta”. Questa situazione ha scatenato un vero e proprio ...