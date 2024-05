A Firenze il Pd trema e blinda le poltrone

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 4 maggio 2024) In vista delle Comunali di giugno i dem si prendono tutti gli incarichi possibili, per mantenere il potere nel capoluogo toscano anche in caso in di sconfitta. Leonardo Bassilichi, vicino a Nardella, verso il terzo mandato al vertice della Camera di commercio.