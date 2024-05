Europee | Provenzano - ' mai alleanze con destra estrem - abbraccio a Ecke'

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Oggi, a Berlino, Elly Schlein, a nome del Pd, ha firmato insieme a tutto il Partito dei Socialisti e Democratici europei un impegno chiaro: maicon laa a livello nazionale e in Europa. L'Unione Europea non ha bisogno di nazionalismo e non può normalizzare chi non crede nella democrazia". Lo scrive su X Peppe, responsabile Esteri, Europa, cooperazione internazionale nella segreteria Pd. "Una Matthiasdella Spd, barbaramente picchiato ieri sera da alcuni fascisti mentre faceva campagna elettorale".

