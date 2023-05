(Di martedì 30 maggio 2023) Ilsegue da vicino ildi. Il giovanissimo trequartista, classe 2005, è considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio mondiale ed è neldegli azzurri da diversi mesi. Cristiano Giuntoli ha già trovato accordi importanti con il Fenerbahçe, acquistando prima Elmas e poi Kim MinJae e ora è in stretti contatti con il club per la giovane stella.su: giocata pazzesca in campionato Questa sera è andata in scena la gara tra Fenerbahçe e Antalyaspor, vinta dai padroni di casa per 2-0 con i gol di Enner Valencia e di Miha Zajc. E proprio il gol del vantaggio firmato dall’ecuadoriano ha messo in luce le qualità di. Il trequartista ...

NAPOLIGÜLER - Molto interessante indiscrezione di mercato proveniente dal giornale turco Gazete Yaziyor , secondo cui il Napoli sarebbe molto vicino adGüler , 18 anni e talento del Fenerbahce seguito già da diverse big europee. Più nel dettaglio, De Laurentiis sarebbe pronto a concretizzare l'offerta di 50 milioni per assicurarsi le prestazioni ...18 anni - è nato nel febbraio del 2005 - e già così tanto talento. Impossibile non segnare sulla lista dei giovani in rampa di lancio in giro per il mondo il nome diGüler , uno dei talenti più esplosivi dell'ultima generazione e già con sulle spalle il peso di una maglia importante, quella del Fenerbahce .18 anni - è nato nel febbraio del 2005 - e già così tanto talento. Impossibile non segnare sulla lista dei giovani in rampa di lancio in giro per il mondo il nome diGüler , uno dei talenti più esplosivi dell'ultima generazione e già con sulle spalle il peso di una maglia importante, quella del Fenerbahce .

Arda Guler nel mirino del Napoli: assist pazzesco del talento turco Spazio Napoli

Tüm Spor - Fenerbahçe'nin yerli yildizi Arda Güler, Antalyaspor maçi sonrasinda; "Sampiyonlugu kendi ellerimizle verdik." dedi.Fenerbahçeli genç oyuncu Arda Güler, Galatasaray'in derbi öncesi sampiyonlugunu ilan etmesi sonrasi üzüntüsünü dile getirdi.