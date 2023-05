Lukaku futuro da scrivere | ma volontà chiara | presto nuovo incontro – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 29 maggio 2023) A prescindere dalla titolarità a Istanbul, non ci sono dubbi sulle intenzioni e sui desideri di Romeluriguardo il suo. Lui vuole solo l’Inter, ma non sarà semplice. Secondo il Corriere dello Sport, servirà inevitabilmente unprestito, ma molto dipenderà – come sempre -, anche da lui. RITORNO – Il ritorno all’Inter non può aver soddisfatto le sue aspettative a causa soprattutto del suo infortunio che ha condizionato gran parte della sua stagione, ma quella nerazzurra resta la squadra in cui vuole giocare e Milano la città in cui vuole continuare a vivere. Solo che ilè ancora da, visto che a fine stagione il suo prestito scadrà e, almeno formalmente, dovrà tornare a Londra. Inter e Chelsea sono destinate a sedersi attorno a un tavolo per discutere del ...