Perché oggi la tappa del Giro d’Italia inizierà e finirà dopo? Gli orari precisi a Roma

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Si chiude il2023 con la ventunesima ed ultima. L’atto conclusivo sarà tutto a, con una passerella finale per il vincitore Primoz Roglic e con un probabilissimo arrivo in volata, con Jonathan Milan attesissimo per suggellare la conquista della sua maglia ciclamino. Sono state tre settimane ricche di colpi di scena al. Il Covid, le cadute e il meteo sono stati fattori determinanti e tutto alla fine si è deciso ieri nella cronoscalata da Tarvisio al Monte Lussari, con Primoz Roglic che riesce a ribaltare la corsa, battendo Geraint Thomas e strappando al britannico la maglia di leader della classifica generale. L’ultimadella 106a edizione della Corsa Rosa sarà tutta in pianura e divisa in due parti: nella prima si passerà dal litorale di Ostia per poi ...