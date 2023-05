Nicole Santinelli vuole frequentare Andrea Foriglio? Silenzio rotto su Carlo Alberto | l’audio che lascia tutti basiti

(Di domenica 28 maggio 2023)rompe ildopo la rottura conMancini eaperto (uno spiraglio) ad, la mancata scelta durante Uomini e Donne.suCiao a. Con tanto dispiacere mi trovo costretta, andando contro i miei tempi, a fare questo comunicato. Sinceramente ieri,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ieri, nel corso di una diretta Instagram, l'ex corteggiatore Carlo Alberto Mancini ha annunciato in lacrime la fine della breve storia con, la giovane romana con cui ha lasciato insieme il dating show di Uomini e Donne.ha pubblicato un audio senza immagine sul suo profilo Instagram, in cui ha dichiarato: L'ex ......una famosa dama che in passato ha palesato diversi dubbi sulla tronista. Il pubblico di U&D sta osannando Roberta Di Padua scrivendole sui social che ha sempre avuto ragione lei su,...Dopo aver annunciato al fine della storia nata cona pochi giorni dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne , Carlo Alberto Mancini è tornato sui social facendo alcune precisazioni. Uomini e Donne, Carlo Alberto Mancini: "Ciò che mi ha ...

Uomini e Donne, Carlo Alberto Mancini: “Nicole Santinelli mi ha lasciato” Isa e Chia

Nicole Santinelli vuole frequentare Andrea Foriglio dopo la mancata scelta di Uomini e Donne Silenzio rotto su Carlo Alberto Mancini.L'ex tronista, sui social, ha deciso di commentare l'annuncio di Carlo Alberto Mancini sulla fine della loro frequentazione.