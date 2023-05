Cristel Carrisi si è laureata ad Harvard! La gioia dei genitori

... Domenico Procacci e Sophie Taricone, red carpet per tre di Antonella Rossi, figlia di Al Bano e Romina, si è laureata ad Harvard... Domenico Procacci e Sophie Taricone, red carpet per tre di Antonella Rossi, figlia di Al Bano e Romina, si è laureata ad HarvardArticoli più letti Tina Turner e la proposta di nozze di Erwin Bach di Redazione People Kasia Smutniak, Domenico Procacci e Sophie Taricone, red carpet per tre di Antonella Rossi, ...

Usa, Cristel Carrisi si laurea ad Harvard: "I sogni diventano realtà" TGCOM

Tocco di laurea e sorriso smagliante per Cristel Carrisi, proclamata dottoressa in Letteratura ad Harvard. La figlia di Al Bano e Romina Power ha condiviso le foto del traguardo universitario appena r ...Lontana dai riflettori Cristel Carrisi si dedica da alcuni anni alla sua vita a Zagabria con il marito e i tre figli. Ieri il ritorno sui social emoziona tanti fan della figlia del cantante ...