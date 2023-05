Maria Grazia Cucinotta | La mia battaglia per dare un' altra possibilità a chi sbaglia

(Di venerdì 26 maggio 2023) L'amata attrice al fianco delle detenute del carcere romano di Rebibbia per mettere in scena degli spettacoli: "La loro voglia di rinascere è contagiosa"

I due semifinalisti del Premio Strega, Andrea Canobbio e Maria Grazia Calandrone, sono gli ospiti della seconda serata di 'Armonia. Narrazioni in Terra d'Otranto'. Per il sesto anno consecutivo il festival letterario più a est d'Italia accoglie ...Quello che ne esce è "un amaro e soave Spoon River de' noantri" come lo ha definito la poetessa Maria Grazia Calandrone nella prefazione del volume di Internopoesia "dove gustiamo a ogni parola la ...

Venerdì 19 Maggio 2023 l'ascolana Maria Grazia Gabrielli è stata eletta nella Segretaria della Cgil Nazionale. E' con grande emozione che la Segreteria Provinciale della CGIL e della Filcams Cgil, le delegate e i delegati, le iscritte ...

L'ascolana Maria Grazia Gabrielli nella segreteria nazionale della Cgil Cronache Picene

La serata sarà l'atto conclusivo del laboratorio di potenziamento di teatro classico, curato dal regista Luigi Moretti, insieme alla professoressa Maria Grazia Baiocco, dove troveranno spazio le ...