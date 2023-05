Ultime Notizie – Ciclone Mocha tocca terra | colpita la costa del Bangladesh e del Myanmar

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 14 maggio 2023) Il potente’ si è abbattuto oggi tra Birmania edopo aver deviato in direzione del territorio birmano nelleore, e dopo due giorni di preparativi di emergenza in entrambi i paesi per evitare una catastrofe. Ilhatoalle 13 ora locale sulladello stato birmano di Rajine, con venti equivalenti a un uragano atlantico di categoria 5, in un’area dove sei milioni di persone, molte appartenenti all’etnia Rohingya, si trovano in uno stato di necessità. Ilsta portando forti piogge e venti fino a 195 km/h, che potrebbero causare pericolose inondazioni sullaintorno al Golfo del Bengala. Le mareggiate fino a quattro metri potrebbero sommergere i villaggi ...