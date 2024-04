(Di domenica 28 aprile 2024) Le parole di Alexis, esterno del, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù in rimonta contro l’Udinese Alexisha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio delcontro l’Udinese. Di seguito le sue parole. «Oggi è stata una partita difficile,in diecifatto vedere di avere la

(Adnkronos) – Il Bologna pareggia 1-1 in casa con l'Udinese nel match della 34esima giornata della Serie A. I rossoblu salgono a 63 punti e perdono la chance di agganciare la Juve al terzo posto a quota 65. L'Udinese, che nel finale vede sfumare una vittoria preziosissima, ha 29 punti ed è

BOLOGNA (ITALPRESS) – Pareggio ed equilibrio tra Bologna e Udinese, che non vanno oltre l'1-1 al termine di una partita intensa e molto fisica. Al momentaneo vantaggio dei friulani, siglato nel finale del primo tempo da Payero , ha risposto, su calcio piazzato, Saelemaekers . Un punto a testa, che ... Continua a leggere>>

Gli emiliani pareggiano in dieci uomini, palo di Davis nel finale. BOLOGNA - Pareggio ed equilibrio tra Bologna e Udinese, che non vanno oltre l'1-1 al termine di una partita intensa e molto fisica. Al momentaneo vantaggio dei friulani, siglato nel finale del primo tempo da Payero , ha risposto, ... Continua a leggere>>

bologna-Udinese 1-1: saelemaekers riacciuffa un pari prezioso | Cronaca e pagelle - A tredici dallo scadere, il punteggio è di nuovo in equilibrio. Il bologna carica a testa bassa e con il solito saelemaekers prova a portarsi in vantaggio: le conclusioni del belga, però, non trovano

bologna saelemaekers: «Tifosi incredibili, anche quando va male ci sono. In 10 abbiamo mostrato la giusta mentalità. Gol Ecco come ho deciso» - Alexis saelemaekers ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del bologna contro l'Udinese. Di seguito le sue parole. «Oggi è stata una partita difficile, anche in dieci abbiamo fatto vedere di

Cannavaro ferma Motta, bologna-Udinese pari e rimpianti - 78' GOL! bologna - Udinese 1-1! Rete di saelemaekers. Punizione calciata a giro dalla sinistra da saelemaekers, la palla prende una traiettoria diversa e finisce sotto la traversa con Okoye che

