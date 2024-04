Foto spaziale della settimana | la piccola Nebulosa Manubrio organizza una festa sfrenata per il 34° anniversario del telescopio Hubble

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 28 aprile 2024) LaPiccolo: unaper il 34°delCos’è: LaPiccolo, conosciuta anche come M76, è unaplanetaria. Dove si trova: A 3.400 anni luce di distanza, nella costellazione di Perseo. Quando è stata condivisa: Laè stata pubblicata il 23 aprile 2024. La specialitàPiccoloLaPiccoloè un obiettivo popolare per i telescopi estivi nell’emisfero settentrionale. L’immagine è stata rilasciata in occasione del 34°del, ...