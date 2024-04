Fasano virtualmente in salvo con la vittoria sul Barletta ora quasi retrocesso Calcio serie D girone H

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 28 aprile 2024)-Città di, in pratica un playout nella stagione regolare. Infatti ini sono al terzultimo posto della classifica nel campionato didiH ed i fasanesi in quintultima posizione. Risultato:-Città di2-3 e così ora il distacco in graduatoria è di otto punti (Città dia quota 38, ilè 30 come il Bitonto e davanti al Santa Maria Cilento ultimo con 25 punti). In queste condizioni ai fasanesi basterà nell’ultima giornata, domenica prossima, ottenere lo stesso risultato delper salvarsi senza bisogno di playout e far retrocedere ilgià fra una settimana. Altri verdetti di questa penultima giornata: da ...