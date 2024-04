Basket - in serie C una Pallacanestro Femminile Pisa ormai salva perde a Grosseto

Pisa, 25 aprile 2024 – ultimo atto della stagione, nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, per le pisane CUS Pisa Cosmocare, GMV e IES Sport, da tempo già certe di non poter proseguire nella seconda fase proedeutica al salto di categoria. Posizionate tra ...

Pisa, 25 aprile 2024 – Va al Cosmocare CUS Pisa gara due del primo turno dei play-out per la permanenza in serie C, in casa contro il Centro MiniBasket Carrara: gli uomini di Vincenzini, che hanno messo la freccia in avvio di ripresa, vincendo con un margine a due cifre, volano a Carrara per due ...

