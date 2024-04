VIDEO | The Rock aveva predetto il successo di una top star WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 aprile 2024) Soprattutto a ridosso di WrestleMania, questo è stato sicuramente l’anno di The, sia on screen che dietro le quinte, diventando membro del consiglio di amministrazione della TKO lo scorso gennaio. Già in tempi non sospetti, però, ha dato prova di un ottimo occhio gestionale. Scommessa vinta Durante un’intervista, infatti, a Theè stato chiesto un pronostico sulla prossima, grande stella della WWE. Niente di speciale, ma in realtà ilrisale al 2019, e il Final Boss predice l’ascesa di una delle topdella compagnia odierna, ovvero Drew McIntyre, che all’epoca navigava nelle acque del midcarding: Thewas asked in 2019 for who could be “The Next Big Thing” in WWE. His answer? Drew McIntyre.Respect. pic.twitter.com/EwlKWrdbrZ— TWO HEADS, ONE TABLE ...