A seguito della frana sulla statale a Donnas rimodulato il servizio di trasporto pubblico

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 28 aprile 2024) L’Assessorato regionale allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, comunica che, in conseguenzacadutaS.S.26 all’altezza del Comune di, i servizi dilocale sono stati rimodulati per garantire il migliorepossibile agli utenti, con particolare riguardo ai servizi scolastici. Il collegamento Pont-Saint-Martin/Aosta, nel tratto Pont-Saint-Martin/Verrès, in entrambe le direzioni, si terrà in autostrada e servirà a seguire anche il Comune di Arnad. Tra le ore 6.00 e le ore 7.30, sono confermate le fermate nel comune die sono garantiti i servizi per i Comuni di Bard-Hône-Pontboset-Champorcher, con partenza dal Comune di Hône. La “circolare” Montjovet/Hône – ...