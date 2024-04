Corteo di protesta a Torino contro il G7 - bloccata la tangenziale per alcuni minuti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 aprile 2024) AGI - Si è conclusa a Venaria Reale senza incidenti e particolari criticità per l'ordine pubblico la manifestazione diil G7 Clima Energia e Ambiente, che si apre domani mattina alla Reggia e che ospita fino a martedì il forum che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Il, dopo aver percorso le strade limitrofe al centro e aver occupato per qualche minuto ladi, e' tornato al parco Galileo Galilei da dove era partito. I manifestanti si sono dati appuntamento per lunedì 29 aprile alle 19 davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facolta' umanistiche per una nuova azione di, mentre Ultima generazione ha annunciato un'assemblea che si terra' domani mattina alle 10 in piazza Vittorio Veneto a ...