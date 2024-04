Energia - integrare Piano Mattei e iniziative G7 La sponda Usa all’Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 aprile 2024) Castello del Valentino, Torino.gli sforzi tra alleati, anche sulle infrastrutture e sull’. A lanciare l’appello, rivolto in particolarepresidente del G7, è Lyndsey Merrill, assistente speciale del presidente degli Stati Uniti e senior director per l’e gli investimenti, al “Summit on the future of energy” organizzato dal Global Energy Center dell’Atlantic Council, dal Politecnico di Torino e dal World Energy Council Italy. L’elogio al G7 italiano da parte di Merrill (Casa Bianca) Merrill ha parlato al Castello del Valentino di Torino, la città in cui quasi due secoli fa nacque Italgas, poco prima della cena inaugurale del G7presieduto dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, i cui lavori dureranno fino a martedì (con la conferenza stampa finale fissata per le ...