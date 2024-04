(Di domenica 28 aprile 2024) Roma,28 apr. (Adnkronos) - “Diceva ‘Non mi candiderò mai alleper dimettermi il giorno dopo. Sarebbe una truffa per gli elettori'. Anche su questo evidentemente Carloha”. Così l'eurodeputato di Italia Viva Nicolavicepresidente di Renew Europe commenta la decisione del leader di Azione di candidarsi alle elezioniin tutte le circoscrizioni.

Obiettivo: perpetuare la luna di miele. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni fissa il suo mirino sulle Europee e mette a verbale cosa sarebbe per lei “una vittoria“: “Confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa – dice in un’intervista ad Agorà, su Rai3 – Cosa ... Continua a leggere>>

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - “Forza Italia punto di riferimento di tutti i moderati, come dicono il segretario Tajani ed il ministro Pichetto Fratin? Con tutta la buona volontà del partito che fu di Berlusconi, difficile spiegare ai moderati la convivenza con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ovvero ... Continua a leggere>>

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – ?Forza Italia punto di riferimento di tutti i moderati, come dicono il segretario Tajani ed il ministro Pichetto Fratin? Con tutta la buona volontà del partito che fu di Berlusconi, difficile spiegare ai moderati la convivenza con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ovvero ... Continua a leggere>>

europee: danti, ‘Calenda ha cambiato ancora idea’ - Roma,28 apr. (Adnkronos) – “Diceva ‘Non mi candiderò mai alle europee per dimettermi il giorno dopo. Sarebbe una truffa per gli elettori’. Anche su questo evidentemente Carlo Calenda ha cambiato idea” ...

Continua a leggere>>

La Russa: "Vannacci ha detto una sciocchezza, Meloni si candida alle europee" - La seconda carica dello Stato ha poi annunciato la candidatura alle europee della presidente del Consiglio Giorgia ... ricorda La Russa, citando le riposte date un anno fa. "Lo devo dire tutti i ...

Continua a leggere>>

Diodato sempre più internazionale: le date del nuovo tour in Brasile - Diodato ha sorpreso tutti annunciando un nuovo tour in Brasile. Il cantautore volerà in Sud America a maggio e terrà cinque concerti nelle città di Porto Alegre (24 maggio), Curimba (26 maggio), Rio ...

Continua a leggere>>