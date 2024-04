Cobolli-Khachanov in tv | data - orari - canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Flaviose la vedrà contro Karennel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il tennista romano ha vestito i panni del giustiziere di cileni alla Caja Màgica, eliminando prima Tabilo e poi il più quotato Jarry. Risultato di grande prestigio per Flavio, che per la prima volta in un ‘Mille’ si è spinto così avanti e non vuole smettere di sognare. Non si prospetta agevole il prossimo impegno contro un avversario del livello di, il quale al debutto ha faticato contro Bautista Agut ma è riuscito ad emergere alla distanza. Il tennista russo ha molta più esperienza a livello Atp e può contare su un servizio che in queste condizioni di gioco fa la differenza. ...