Gatta scomparsa rinvenuta in un pacco Amazon

Un vicenda che ha dell’incredibile. Carrie Stevens Clark, una donna che vive nello Utah in America, ha catalizzato l’attenzione dei social nei giorni scorsi per i suoi appelli disperati. Su Facebook Carrie ha raccontato di aver perso le tracce dell’adorabile Gatta Galena. “L’abbiamo cercata per ... Continua a leggere>>

gatta spedita “per sbaglio” in un pacco di Amazon dallo Utah alla California: ritrovata dopo sei giorni - Un vicenda che ha dell’incredibile. Carrie Stevens Clark, una donna che vive nello Utah in America, ha catalizzato l’attenzione dei social nei giorni scorsi per i suoi appelli disperati. Su Facebook C ...

Continua a leggere>>

gatta scomparsa trovata a centinaia di km di distanza: «Spedita per errore con un reso, in un pacco senza cibo né acqua per 6 giorni» - Dovevano fare un reso su Amazon, ma insieme al prodotto hanno spedito il loro gatto. È successo a una coppia dello Utah, negli Stati Uniti, che si è accorta della scomparsa ...

Continua a leggere>>

gatta scomparsa trovata a centinaia di km di distanza: «Spedita per errore dentro a un pacco, senza cibo né acqua per 6 giorni» - Dovevano fare un reso su Amazon, ma insieme al prodotto hanno spedito il loro gatto. È successo a una coppia dello Utah, negli Stati Uniti, che si è accorta della scomparsa ...

Continua a leggere>>