Musica maestro - la Pianese torna in Serie C dopo 4 anni | è la seconda volta nella sua storia

(Di domenica 28 aprile 2024) E’ partita la festa in casaper la promozione nel campionato diconsecutivi nei dilettanti. La squadra di Fabio Prosperi si è imposta sul campo del Seravezza Pozzi con il punteggio di 2-3. Decisive le marcature di Ledonne, Kouko e Bramante. Per i padroni di casa inutili i gol di Simonetti e Benedetti. Lavola a quota 67 punti in classifica contro i 63 del Grosseto e ad una giornata dal termine in distacco è irraggiungibile. Il percorso in stagione della squadra di Prosperi è stato eccezionale: in 33 partite ha conquistato 67 punti frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte, 61 gol fatti e 34 subiti. I protagonisti della cavalcata Il grande protagonista della cavalcata dellaè stato senza dubbio Guglielmo Mignani, attaccante 21enne autore ...

La Pianese domenica attende al Comunale di Sansepolcro per la prima di tre partite determinanti per la promozione in serie C. "Un campionato che ci ha visto protagonisti e avanti dall’inizio, dove tutte le squadre possono dire di avere recriminazioni e rimpianti – a detto a Bepitv Francesco Cangi, ... Continua a leggere>>

Con la massima concentrazione possibile e senza sosta la Pianese si allena per preparare la penultima fatica del suo campionato, prevista per domenica pomeriggio in casa del Serravezza . I lucchesi all’andata imposero il pareggio ai bianconeri, che però poterono recriminare per due punti gettati al ... Continua a leggere>>

Campobasso e pianese in serie C, i complimenti della Lega Pro - Firenze, 28 aprile 2024. Campobasso e pianese vincono i rispettivi gironi della serie D con una giornata d’anticipo e conquistano matematicamente la promozione in serie C NOW. Il Presidente Matteo ...

Gioia pianese e Campobasso, toscani e molisani tornano in serie C - La pianese torna in serie C dopo quattro anni. I bianconeri vincono matematicamente il Girone E di serie D a una giornata dalla fine battendo 2-3 in trasferta il Seravezza Pozzi e approfittando ...

RISULTATI serie D, CLASSIFICHE/ Partite al via, si comincia! Diretta gol live score (oggi 28 aprile 2024) - Risultati serie D, classifiche/ Tutto invariato nel girone B, Campobasso ok, pianese ko! (7 aprile 2024) Infine, le due neopromosse più recenti dalla serie D sono quelle che hanno tagliato il ...

