Eco-teppisti - il solito campionario d' odio | bruciate le foto di Meloni e Biden | VIDEO

(Di domenica 28 aprile 2024) Gli attivisti per il clima hanno protestato a Venaria Reale, Torino, contro il G7 Clima Energia e Ambiente, che si aprirà domani mattina alla Reggia, mostrando ild'. Il corteo è arrivato in piazza Vittorio dopo aver bloccato per diversi minuti la tangenziale di Torino, deviando improvvisamente il tragitto. "Chi blocca il nostro futuro si troverà centinaia di blocchi come questo di persone non disposte a far decidere sulla propria testa", è lo slogan che i no-clima hanno scandito al megafono. La polizia ha poi riportato i manifestanti nel percorso concordato. Non paghi, durante il corteo i manifestanti hanno dato fuoco alledei leader del G7. Nel falò sono stati gettati i ritratti di Giorgia, del premier britannico Rishi Sunak, del presidente americano Joe ...