Trasferimento | con quale ordine si valutano le precedenze?

La mobilità viene disposta in tre fasi distinte con ordine differente per mobilità territoriale e mobilità professionale L'articolo Trasferimento e passaggio di ruolo : con quale ordine vengono disposti? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Continua a leggere>>

Risposta ad alcuni quesiti sulla Mobilità del personale docente , per la Quale è possibile presentare domanda tramite Istanze online fino al 16 marzo. Grande speranza, soprattutto per i movimenti fuori provincia . L'articolo Mobilità 2024 , trasferimento : docente sceglie sia scuole della provincia ... Continua a leggere>>

E' possibile chiedere contemporaneamente Passaggio di ruolo e trasferimento . Domande diverse con priorità per il Passaggio di ruolo L'articolo Passaggio di ruolo e trasferimento con domanda condizionata : quale dei due movimenti ha priorità per docente che presenta ambedue le domande? sembra essere ... Continua a leggere>>

Weinstein ricoverato in ospedale dopo il trasferimento nel carcere di New York - L'ex produttore cinematografico è stato ricoverato per effettuare degli accertamenti al Bellevue Hospital di Manhattan ...

Continua a leggere>>

L’intervista. "Il trasferimento a Cesena Ebbi un minuto per decidere» - Serafini si racconta: "Quando rimanemmo a piedi a Bari, le cabine telefoniche di San Siro e le contestazioni. La credibilità è tutto" ...

Continua a leggere>>

Il trasferimento di tecnologia in Italia non sta troppo bene. Ecco perché - Cambiano le regole per il technology transfer, ma il ritardo italiano è per grande parte dipendente da problemi strutturali ...

Continua a leggere>>