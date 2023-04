"Fiducioso nel governo". Gentiloni ottimista sul Pnrr (Di domenica 2 aprile 2023) Sparge ottimismo sul Pnrr il commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni. Al contrario dei suoi colleghi del Pd che tifano per il fallimento di Giorgia Meloni e dunque anche per quello dell'Italia, da lui arrivano parole di incoraggiamento per il governo. «C'è un margine certamente - ha spiegato a margine del forum Ambrosetti a Cernobbio - Abbiamo già approvato la revisione di piani per tre Paesi, Lussemburgo Germania e Finlandia. Naturalmente si trattava di piani in relazione all'economia di questi Paesi meno importanti di quanto possa essere quello dell'Italia, della Spagna, della Romania e Portogallo, Paesi in cui il piano è molto importante. Quando arriveranno le proposte di emendamento da parte italiana la Commissione è pronta ad esaminarle con il massimo di collaborazione e di flessibilità». Insomma non c'è alcun pressing ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 aprile 2023) Sparge ottimismo sulil commissario europeo per l'economia Paolo. Al contrario dei suoi colleghi del Pd che tifano per il fallimento di Giorgia Meloni e dunque anche per quello dell'Italia, da lui arrivano parole di incoraggiamento per il. «C'è un margine certamente - ha spiegato a margine del forum Ambrosetti a Cernobbio - Abbiamo già approvato la revisione di piani per tre Paesi, Lussemburgo Germania e Finlandia. Naturalmente si trattava di piani in relazione all'economia di questi Paesi meno importanti di quanto possa essere quello dell'Italia, della Spagna, della Romania e Portogallo, Paesi in cui il piano è molto importante. Quando arriveranno le proposte di emendamento da parte italiana la Commissione è pronta ad esaminarle con il massimo di collaborazione e di flessibilità». Insomma non c'è alcun pressing ...

