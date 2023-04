F1, cosa è successo a Charles Leclerc e perché si è ritirato nel GP d’Australia (Di domenica 2 aprile 2023) Un weekend davvero negativo per Charles Leclerc in Australia. All’Albert Park di Melbourne il monegasco della Ferrari ha terminato nel primo giro il terzo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista australiana, infatti, Charles è finito fuori pista in curva-3 e la ghiaia gli ha impedito di tornare sul tracciato, dovendosi ritirare dalla corsa. Un weekend che già aveva avuto dei segnali non propriamente confortanti nel corso delle qualifiche, con Leclerc settimo e non all’altezza delle sue solite prestazioni nel time-attack. Un risultato in cui è emerso un contrasto con la squadra e il compagno di squadra, Carlos Sainz, reo di averlo ostacolato nel suo ultimo giro di lancio nella Q3. Al via, Charles ha tentato di difendere la propria posizione alla frenata della curva-3, ma la manovra ha portato al ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Un weekend davvero negativo perin Australia. All’Albert Park di Melbourne il monegasco della Ferrari ha terminato nel primo giro il terzo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista australiana, infatti,è finito fuori pista in curva-3 e la ghiaia gli ha impedito di tornare sul tracciato, dovendosi ritirare dalla corsa. Un weekend che già aveva avuto dei segnali non propriamente confortanti nel corso delle qualifiche, consettimo e non all’altezza delle sue solite prestazioni nel time-attack. Un risultato in cui è emerso un contrasto con la squadra e il compagno di squadra, Carlos Sainz, reo di averlo ostacolato nel suo ultimo giro di lancio nella Q3. Al via,ha tentato di difendere la propria posizione alla frenata della curva-3, ma la manovra ha portato al ...

