Italia-Canada stanotte in tv: orario e diretta streaming girone Mondiali maschili Ottawa 2023 curling (Di sabato 1 aprile 2023) Manca sempre meno per Italia-Canada, partita valevole per la seconda sessione del round robin dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, dopo l'esordio contro la Scozia argento olimpico in carica, tornano sul ghiaccio della località canadese per crescere ancora. Non sarà però facile battere i padroni di casa dello skipper campione olimpico Brad Gushu. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L'appuntamento è per le ore 1.00 della notte Italiana tra sabato 1 e domenica 2 aprile ad Ottawa, in Canada. Di seguito, l'orario e le informazioni per seguire in ...

