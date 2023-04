Cremonese-Atalanta, le probabili formazioni (Di sabato 1 aprile 2023) Alle 15 in campo uno degli anticipi della Serie A tra Cremonese e Atalanta, ecco le probabili scelte di formazione Alle 15 in campo uno degli anticipi della Serie A tra Cremonese e Atalanta allo Stadio Giovanni Zini, ecco le probabili formazioni con le scelte di Ballardini e Gasperini. LE probabili formazioni Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini. Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Hojlund, Zapata. Allenatore: Gasperini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Alle 15 in campo uno degli anticipi della Serie A tra, ecco lescelte di formazione Alle 15 in campo uno degli anticipi della Serie A traallo Stadio Giovanni Zini, ecco lecon le scelte di Ballardini e Gasperini. LE(3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini.(3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Hojlund, Zapata. Allenatore: Gasperini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _5T1C4ZZ1_ : @sirsetbulismo Cremonese Atalanta 2-2 Inter Fiorentina 2-1 Juve Verona 3-1 Bologna Udinese 1-2 Monza Lazio 0-5 Spe… - fantapazzcom : Cremonese-Atalanta 1 vs 1: ultima chiamata - RhadeaJuventini : RT @cmdotcom: #CremoneseAtalanta, occhi puntati su #Carnesecchi: come cambia il prezzo, il piano della #Juve [@francGuerrieri] https://t.co… - francGuerrieri : RT @cmdotcom: #CremoneseAtalanta, occhi puntati su #Carnesecchi: come cambia il prezzo, il piano della #Juve [@francGuerrieri] https://t.co… - Cucciolina96251 : RT @PdiCalcio: Serie A: N° Ammonizioni dopo 27 Giornate Sampdoria 82 Verona 73 Milan 68 Spezia 68 Cremonese 64 Udinese 63 Empoli 63 Atalan… -