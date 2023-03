USA, Trump incriminato. Cnn: “30 capi d’imputazione” (Di venerdì 31 marzo 2023) Donald Trump è stato incriminato. L’ex presidente si consegnerà all’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan all’inizio della prossima settimana, forse martedì. Lo ha detto a Nbc News l’avvocato dell’ex presidente Joe Tacopina. Secondo l’emittente televisiva, dovrà affrontare oltre 30 capi di accusa di frode aziendale. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Donaldè stato. L’ex presidente si consegnerà all’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan all’inizio della prossima settimana, forse martedì. Lo ha detto a Nbc News l’avvocato dell’ex presidente Joe Tacopina. Secondo l’emittente televisiva, dovrà affrontare oltre 30di accusa di frode aziendale. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. TAG24.

