(Di venerdì 31 marzo 2023) Sono iniziate ale tappe maschili e femminili dell’7s, uno degli appuntamenti finale delle Worlds Series e la corsa a conquistare il titolo e uno dei posti in palio per Parigi 2024 è apertissima. Vediamo come è andata. In campo femminile il primo giro di match ha visto nella pool A la Gran Bretagna battere a fatica il Canada per 5-0, mentre la Nuova Zelanda – dominatricestagione – ha dominato le padrone di casa diper 50-0. Il Canada rialza la testa nella seconda partita, battendo22-5, mentre doppietta per la Nuova Zelanda che batte anche la Gran Bretagna 19-0. Nella pool B, invece, vittoria delle Fiji sull’Irlanda per 17-7, mentre l’Australia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZebreParma : ???? 1° Torneo ?????????? ?????????? Una grande giornata di festa per accogliere l’inizio dell’estate???? ? Iscrizione gratuit… - Ilneroilrugby : Titolo fuorviante per una domanda seria.... la lista delle priorità ... vorremmo la lista delle priorità... non cap… - viverejesi : Rugby: Jesi 70, festa per Carosi azzurro Seven poi in campo a Bologna - firabruzzo : Tra aprile e maggio Sulmona, Pescara e Tortoreto saranno i palcoscenici dei match del seven femminile. Il calendari… -

... per sancire la vittoria finale del campionato di Serie C Siciliano, oltre al Ragusa, i ... Ragusa perde invece contro le Brigantesse di Librino nel concentramento di Coppa Italia di...Si è svolta infatti, la 6tappa della Coppa Italiafemminile a cui hanno partecipato le società: HammersCampobasso "Clan Santa Maria Capua Vetere " Arechi- Zona Orientale R. ...(6) Viene datata al 1883, a Melrose nel Border in Scozia, la nascita dela sette, altrimenti detto "a side' o ' short": " Sarebbe stato Adam 'Ned' Haig, un macellaio del luogo, a ...

Rugby Seven: Hong Kong 7s, i risultati della prima giornata OA Sport

The Women’s Australian Rugby Sevens teams demolished Ireland in a scrum to secure ... Australia came out firing in their opening match, scoring seven tries to defeat Brazil 43-5. Sariah Paki, Madison ...Dragons agree new deals with seven players Dyer takes over the Dragons 14 jersey ... Glasgow, fresh from an impressive 38-26 United Rugby Championship away win at Munster, are seeking a second ...