Fonti - Ita-Lufthansa pronte a congelare alleanza verso Usa

(Di martedì 7 maggio 2024) Ita esonoa cedere 11 coppie di slot (22 tra andata e ritorno) a Milano-Linate alle concorrenti - tra cui la low cost Easyjet - e aper due anni l'sulle tratte internazionali da Fiumicino con destinazione Stati Uniti e Canada, continuando a operare in via temporanea come concorrenti. Sono questi, a quanto si apprende, i punti principali degli impegni presentati alla Commissione Ue per ottenere il via libera alle nozze. Le proposte avanzate in precedenza daerano stato giudicate insufficienti da Bruxelles. L'invio dei nuovi impegni è considerato positivamente in vista dell'esame Ue. "Se non si possono risolvere i gravi problemi di concorrenza, non possiamo approvare l'operazione" tra Ita e. Lo ha detto la vicepresidente della ...

