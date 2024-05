Ogni momento è buono per brindare

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 7 maggio 2024) Pasta al sugo e parole crociate per un pranzo in solitaria. Ostriche per l’aperitivo. E per cena? Pizza e Backgammon oppure sushi e chiacchiere. . La nuova campagna di comunicazione della Docg bresciana – presentata al Vinitaly 2024 – esalta il Franciacorta come fedele compagno nella vita di tutti i giorni. Quattro sono gli scatti di Francesca Romana Gaglione – The Foodorialist – sotto la direzione creativa di Auge Communication: anche gli attimi più “banali” diventano un’occasione per coccolarsi o festeggiare con un buon calice di vino. Il claim «Celebrate Any Moment» accompagna con discrezione i soggetti, quasi come un suggerimento sussurrato all’orecchio del grande pubblico per incoraggiarlo a celebrare quell’esperienza unica che è la vita. Grazie alla capacità di adattarsi asituazione, Franciacorta si propone come un alleato per coloro che scelgono di ...