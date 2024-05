Contrari a operazione Rafah Biden blocca Netanyahu

(Di martedì 7 maggio 2024) Il presidente Joe«è stato chiaro» nel colloquio col premier Benjaminriguardo alle sue «preoccupazioni» per un'militare israeliana su larga scala a. L'ha riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby. L'militare israeliana di aera «limitata» e decisa per tagliare il traffico di armi di Hamas. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ribadendo che la posizione di Washington riguardo a un'su vasta scala rimane immutata. Il presidente Usa Joeha riaffermato il suo impegno «ferreo» nei confronti di Israele, anche quando «ci sono disaccordi» e ha assicurato che nelle università statunitensi, scosse ...

