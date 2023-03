Norvegia, un turista italiano morto travolto da una valanga: feriti altri due amici, uno è grave (Di venerdì 31 marzo 2023) C’è anche un turista italiano tra le vittime delle valanghe che si sono abbattute oggi 31 marzo nel nord della Norvegia. Secondo il sito Aftenposten che cita la polizia, tra gli escursionisti coinvolti nella slavina c’era un gruppo di cinque italiani. Uno di loro è deceduto, mentre altri due sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave. Gli altri due invece sarebbero rimasti illesi. Quando è stato travolto dalla valanga, il gruppo di italiani si trovava a Lyngen sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri d’altezza. Secondo i media locali, altre tre persone sono morte in un’altra valanga che ha spazzato via una casa e un fienile sull’isola di Reinoya (300 abitanti). Sono state in tutto quattro le ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) C’è anche untra le vittime delle valanghe che si sono abbattute oggi 31 marzo nel nord della. Secondo il sito Aftenposten che cita la polizia, tra gli escursionisti coinvolti nella slavina c’era un gruppo di cinque italiani. Uno di loro è deceduto, mentredue sono rimasti, di cui uno in modo. Glidue invece sarebbero rimasti illesi. Quando è statodalla, il gruppo di italiani si trovava a Lyngen sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri d’altezza. Secondo i media locali, altre tre persone sono morte in un’altrache ha spazzato via una casa e un fienile sull’isola di Reinoya (300 abitanti). Sono state in tutto quattro le ...

