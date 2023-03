Mosca gela Minsk sulla proposta di una tregua immediata in Ucraina

- Il presidente bielorusso Lukashenko propone un cessate il fuoco senza precondizioni. 'La controffensiva ucraina può portare all'escalation nucleare'.lo: 'L'operazione militare continua' fa sapere il Cremlino. Intanto è guerra fredda con gli Stati Uniti dopo l'arresto del reporter del Wall Street Journal in ...Ira di: scontro nucleare vicino', si legge nel sottotitolo. 'Xi Kinmping ormai conta di più ... 'Armi a Kiev, la LegaMeloni. Lei rilancia: "Più spese militari"' è il titolo. LA STAMPA 'Armi ...... Peskov ha affermato che la Russia è a conoscenza degli sforzi di mediazione di molti Stati per risolvere il conflitto e, in particolare,ha ascoltato 'le dichiarazioni in tal senso, anche dal ...

UCRAINA: LUKASHENKO PROPONE TREGUA, MOSCA LO GELA ... 9 colonne

E la parola “tregua”, timidamente entrata nella scena, fa poco dopo la sua uscita. Mosca, inoltre, considera "molto pericolosa" l’invio di una forza di peacekeeper in Ucraina, che potrebbe essere ...La Bielorussia dispiegherà armi nucleari russe. La decisione di Minsk e Mosca di schierare armi nucleari sul territorio del leader Lukashenko è stata presentata dal presidente russo Vladimir… Leggi ...