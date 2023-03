Milano, scontro tra una moto e un auto a Mediglia, sulla strada provinciale 159: morto 19enne (Di venerdì 31 marzo 2023) Incidente a Mediglia, sulla strada provinciale 159. E’ accaduto ieri sera, giovedì 31 marzo 2023, intorno alle 22.30. Un giovane di 19 anni è morto nello scontro tra la sua moto e una macchina. Mediglia si trova in provincia di Milano. “Il Giorno” scrive che, stando a quanto ricostruito dai carabinieri della tenenza di San ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Incidente a159. E’ accaduto ieri sera, giovedì 31 marzo 2023, intorno alle 22.30. Un giovane di 19 anni ènellotra la suae una macchina.si trova in provincia di. “Il Giorno” scrive che, stando a quanto ricostruito dai carabinieri della tenenza di San ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : La malattia del Papa e lo scontro fra progressisti e conservatori nella Chiesa - domenico_damore : RT @Guidolino8: Attendiamo le notizie ufficiali, ma vedere i tifosi teppisti del Feyenoord a Roma e non vedere i napoletani a Milano( mai n… - franonesiste : RT @Guidolino8: Attendiamo le notizie ufficiali, ma vedere i tifosi teppisti del Feyenoord a Roma e non vedere i napoletani a Milano( mai n… - Guidolino8 : Attendiamo le notizie ufficiali, ma vedere i tifosi teppisti del Feyenoord a Roma e non vedere i napoletani a Milan… - PressReview99 : Scontro Meta, su Facebook e Instagram torna il catalogo di Soundreef: «Siae deve continuare il dialogo»… -