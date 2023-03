Donald Trump è stato incriminato (Di venerdì 31 marzo 2023) Per un presunto pagamento illecito all'attrice Stormy Daniels: è la prima volta che un ex presidente americano deve affrontare un processo penale Leggi su ilpost (Di venerdì 31 marzo 2023) Per un presunto pagamento illecito all'attrice Stormy Daniels: è la prima volta che un ex presidente americano deve affrontare un processo penale

Trenta capi d'accusa per Trump che si consegnerà martedì AGI - Donald Trump dovrebbe consegnarsi martedì prossimo 4 aprile, secondo quanto riferisce il suo legale Susan R. Necheles. Nei suoi confronti pendono oltre trenta capi di accusa per frode aziendale.

Trump incriminato, il tycoon: "È una persecuzione politica. Darò battaglia" Donald Trump è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Sono oltre 30 i capi d'accusa.

Usa, Trump condannato: si consegnerà martedì. 'Se i dem vogliono la guerra...' Donald Trump, con ogni probabilità, si consegnerà alla polizia di New York nella giornata di martedì. Ormai è ufficiale: è stato condannato. Un gran giurì ha votato per l'incriminazione dell'ex presidente.

Donald Trump incriminato per il caso Stormy Daniels Ora si temono gli effetti sulla politica, dentro al Partito repubblicano, ma anche e soprattutto nelle piazze, visto che da giorni Trump ha costruito con molta arte l'epica di questo suo arresto.

La Florida dirà 'no' all'estradizione di Trump AGI - Il governatore della Florida, Ron DeSantis, considerato il potenziale avversario di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, stavolta si è subito schierato con il suo rivale.