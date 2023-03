Diramata la lista delle 20 convocate per il Round 2. Mazzantini: “Obiettivo arrivare alla fase finale dell’Europeo” (Di venerdì 31 marzo 2023) È stata Diramata da Selena Mazzantini la lista delle venti calciatrici che prenderanno parte, sotto la sua guida tecnica, al Round 2 di qualificazione ai prossimi Europei femminili Under 19. Un girone a quattro squadre – che oltre alle Azzurrine comprende anche Grecia, Austria e Bosnia ed Erzegovina – che si terrà tra mercoledì 5 e martedì 11 aprile in terra piemontese, negli stadi intitolati a ‘Silvio Piola’ di Novara e Vercelli, e che darà un posto per la fase finale della competizione continentale. La vittoria del raggruppamento, infatti, darà automaticamente il pass per il Belgio, dove dal 18 al 30 luglio prossimo si terrà la fase finale dell’Europeo a otto squadre. “Lo spirito dl gruppo è molto sereno – sottolinea l’allenatrice delle Azzurrine, Selena Mazzantini – ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 31 marzo 2023) È statada Selena Mazzantini laventi calciatrici che prenderanno parte, sotto la sua guida tecnica, al2 di qualificazione ai prossimi Europei femminili Under 19. Un girone a quattro squadre – che oltre alle Azzurrine comprende anche Grecia, Austria e Bosnia ed Erzegovina – che si terrà tra mercoledì 5 e martedì 11 aprile in terra piemontese, negli stadi intitolati a ‘Silvio Piola’ di Novara e Vercelli, e che darà un posto per lafinale della competizione continentale. La vittoria del raggruppamento, infatti, darà automaticamente il pass per il Belgio, dove dal 18 al 30 luglio prossimo si terrà lafinale dell’Europeo a otto squadre. “Lo spirito dl gruppo è molto sereno – sottolinea l’allenatriceAzzurrine, Selena Mazzantini – ...

