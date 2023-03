Atp Masters 1000 Miami 2023 | il montepremi e il prize money

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ile ildell’Atpdi, prestigioso evento a stelle e strisce in programma sul cemento outdoor californiano. Come accaduto già ad Indian Wells sono tanti gli attesi, a partire da Novak Djokovic e Rafael Nadal, che vedremo direttamente a Monte Carlo con ogni probabilità. Non è dato sapere quando invece tornerà sul tour Nick Kyrgios, ma la certezza è che non lo vedremo in Florida. Quindi Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev saranno nuovamente le prime due teste di serie del tabellone, con tanti outsiders pronti a dar battaglia. Tra questi, ovviamente, il nostro Jannik Sinner. Anche asaranno cinque gli azzurri nel tabellone principale: oltre all’altoatesino ci saranno Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, ...

MIAMI (STATI UNITI) " Come a Indian Wells, sarà Carlos Alcaraz a sfidare Jannik Sinner in semifinale al "Miami Open", secondo Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida.

Masters 1000 Miami, Jannik Sinner-Carlos Alcaraz: quando e dove vedere la semifinale a Miami Eurosport IT

