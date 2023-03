Troppi compiti a casa, la mamma tiktoker smentisce la querela: “Non è vero, non mi è arrivato nulla” (Di giovedì 30 marzo 2023) Emma Guiducci, la mamma originaria di Palermo, a seguito della pubblicazione di un video sulla piattaforma TikTok in cui ha espresso forti critiche nei confronti della categoria dei docenti, ha suscitato critiche da parte dei docenti che si sono sentiti offesi dalle parole del genitore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 marzo 2023) Emma Guiducci, laoriginaria di Palermo, a seguito della pubblicazione di un video sulla piattaforma TikTok in cui ha espresso forti critiche nei confronti della categoria dei docenti, ha suscitato critiche da parte dei docenti che si sono sentiti offesi dalle parole del genitore. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Querelata dai prof la mamma TikToker che attaccato sui sociali gli insegnanti per i compiti al figlio - ImolaOggi : Mamma si sfoga su TikTok per troppi compiti al figlio, insegnanti la denunciano 'ma non vogliamo spillare soldi a n… - politicadonna : Bisogna tornare a parlare decentemente. #scuola #30marzo - MediasetTgcom24 : Si sfogava su TikTok per i troppi compiti al figlio, insegnanti denunciano mamma #tiktok #30marzo - Anto72web : La mamma che aveva inveito con toni offensivi verso le insegnanti per i troppi compiti tramite il social TikTok è s… -