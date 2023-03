Sabatini smorza gli entusiasmi | «Retegui è un giocatore molto normale»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Walter, direttore sportivo, ha parlato di vari temi tra cui la scelta di Mateodi sposare la nazionale italiana Walter, direttore sportivo, ha parlato a bttfnews.it di vari temi tra cui la scelta di Mateodi sposare la nazionale italiana.– «è un. Poi vedo che in area di rigore conosce qualche movimento ma da qui a dire che sia unper la Nazionale ce ne corre. Non voglio entrare in questa polemica, se lo hanno chiamato significa che va bene andrà bene a loro. Se sarà uomo mercato in estate? No. Se dovesse diventare uomo mercato significa che le società sono alla canna del gas. E’ un...