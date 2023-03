Neonato di 10 mesi muore in ospedale: il chirurgo ha reciso per sbaglio l’aorta. Indagati nove medici (Di giovedì 30 marzo 2023) Un bambino di dieci mesi è morto a causa di un errore molto grave ed eclatante. I fatti sono avvenuti all’ospedale Regina Margherita di Torino nell’aprile del 2021. Il chirurgo che lo operava ha reciso per sbaglio la sua aorta. Ma le responsabilità appaiono più ampie, come riporta Repubblica. E infatti la procura ha iscritto nove medici nel registro degli Indagati. In particolare viene attenzionata la prima equipe che ha operato il bambino. Secondo le indagini, il chirurgo non era esperto in operazioni sui neonati. Era stato chiamato in prestito da Le Molinette dal primario del reparto bambini. Ma si è verificato anche un problema nel monitoraggio dei valori del piccolo prima e dopo l’operazione. I medici non si sono ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 marzo 2023) Un bambino di dieciè morto a causa di un errore molto grave ed eclatante. I fatti sono avvenuti all’Regina Margherita di Torino nell’aprile del 2021. Ilche lo operava haperla sua aorta. Ma le responsabilità appaiono più ampie, come riporta Repubblica. E infatti la procura ha iscrittonel registro degli. In particolare viene attenzionata la prima equipe che ha operato il bambino. Secondo le indagini, ilnon era esperto in operazioni sui neonati. Era stato chiamato in prestito da Le Molinette dal primario del reparto bambini. Ma si è verificato anche un problema nel monitoraggio dei valori del piccolo prima e dopo l’operazione. Inon si sono ...

