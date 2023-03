Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Il gas chiude in rialzo ad Amsterdam a 43,61 euro al MWh: I contratti futures sul mese di aprile in crescita dell'1… - BugieAllaRovesc : @Arianna42843157 Adesso ti invito a farti alcune domande: la Russia chiude gas a nord... Noi facciamo nuovi contrat… - Pgrecoit : Il gas chiude poco mosso a 42,80 euro al megawattora: Ad Amsterdam i Ttf registrano un marginale +0,12% - fisco24_info : Il gas chiude poco mosso a 42,80 euro al megawattora: Ad Amsterdam i Ttf registrano un marginale +0,12% - Alberto80527922 : @Ma73516819 Mi ricorda un episodio :Facevo il cambio contatori gas negli appartamenti..Una mattina ..era molto pres… -

Ha chiuso in rialzo ilnaturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di aprile hanno guadagnato l'1,88% a 43,61 euro al MWh. . 30 marzo 2023Per quanto riguarda il mercato dell'energia, ilad Amsterdam sale del 2,8% a 44 euro al megawattora. E' in rialzo anche il petrolio: il contratto consegna Maggio del Wti si attesta a 74,19 ...Milano ha guadagnato l'1%, spinta dalle banche e dal nuovo rialzo di St. In rialzo anchee petrolio. L'euro si spinge sopra la soglia di 1,09 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prosegue il trend positivo delle Borse europee , trascinate dalle banche e dalle società tech come la ...

Il gas chiude in rialzo ad Amsterdam a 43,61 euro al MWh Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Ha chiuso in rialzo il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di aprile hanno guadagnato l'1,88% a 43,61 euro al MWh. (ANSA).Per quanto riguarda il mercato dell'energia, il gas ad Amsterdam sale del 2,8% a 44 euro al megawattora. E' in rialzo anche il petrolio: il contratto consegna Maggio del Wti si attesta a 74,19 dollari ...