A Bacoli le sagome dei calciatori del Napoli | è febbre scudetto | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 marzo 2023) E’ sempre più alta l’attesa in casa, la squadra di Luciano Spalletti è sempre più vicina alla vittoria dello. Il rendimento degli azzurri è stato di altissimo livello e la stagione è in grado di regalare ancora grandissime soddisfazioni in campionato e Champions League. Il gruppo continua la preparazione in vista delle fondamentali partite contro il Milan. E’ sempre piùper i possibili festeggiamenti. “E’ chiaro che da un lato ci sarà una festa spontanea, un entusiasmo spontaneo nel quale c’è chiaramente un problema di ordine pubblico ed anche di responsabilità dei cittadini – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – dall’altro c’è la festa, che probabilmente sarà il 4 giugno, che, per una scelta fatta anche da parte mia, sarà una festa policentrica per coinvolgere tutta la città e ci sarà un palco in ogni ...