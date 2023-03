Trento-Slask | Eurocup | ultime e diretta TV

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Questa sera alle 20, alla BLM Group Arena,ospita loWroclaw nella gara valida per la 18esima giornata di. Poco in palio in termini di classifica, ma tanto in termini di onore con entrambe le squadre che vorranno chiudere al meglio il loro cammino in europeo. Ecco dunque lee dove vedere intelevisiva. Il momento di(Photo credits: Aquila Basket).si presenta alla sfida con una migliore posizione di classifica, visto che è nono, rispetto agli avversari odierni. In questo cammino dil’aquila ha ottenuto 6 punti e rimarrà dunque fuori dalla fase ad eliminazione. Negli ultimi ...

La cronaca: Trento segna cinque triple, ma il primo quarto dei bianconeri è di rincorsa: JaCorey ... I bianconeri mercoledì sera saranno di nuovo in campo alla BLM Group Arena per affrontare lo Slask Wroclaw. In Germania l'Aquila Basket gioca un ottimo avvio ed è in vantaggio all'... La cronaca Trento apre il match affidandosi ai polpastrelli sensibili di Grazulis, che segna 7 punti rapidi ...

Questa sera si conclude la stagione di EuroCup Basketball per una Dolomiti Energia Trentino che per il secondo anno di fila incassa una prestazione complessiva fallimentare. Alle ore 20:00 alla BLM ...Mercoledì sera, l'ultima partita della campagna europea 2022-23 della Dolomiti Energia Trentino (3-14): i bianconeri, abbandonato il sogno playoff con l'amara sconfitta di misura ad Amburgo la scorsa ...