Terremoto in Molise, forti scosse nella notte. Epicentro a Montagano: magnitudo 4.6. Scuole chiuse da Campobasso a Termoli

Alle 23.52 di martedì 28 marzo si sono registrate in Molise forti scosse di Terremoto di magnitudo 4.6 e 5.1, con Epicentro a Montagano, a pochi chilometri da Campobasso e con ipocentro ad una profondità di 23 chilometri. Il sisma è stato avvertito nelle zone limitrofe, soprattutto in Campania, Abruzzo, nel Basso Lazio e in Puglia. Negli ultimi giorni si sono registrate tante piccole scosse, ma stavolta la popolazione ha reagito in modo diverso: c'è chi è scappato in strada e chi ha deciso di dormire in auto. Al momento non sono stati registrati danni. Da Campobasso a Termoli, sono tante le Scuole che oggi resteranno chiuse su ordinanze dei rispettivi sindaci.

