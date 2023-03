Il monologo di Sofia Goggia a Le Iene: “Abbiate il coraggio di ascoltare la paura” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Non Abbiate paura di avere il coraggio, ma Abbiate il coraggio di ascoltare la paura. Only the brave”. Si chiude con queste parole il monologo di Sofia Goggia andato in onda in prima serata martedì (28 marzo) al programma Le Iene. La sciatrice bergamasca, fresca campionessa di specialità per la quarta volta in carriera, ha raccontato il suo rapporto con la paura ed il coraggio, partendo dagli inizi e arrivando fino al giorno d’oggi, in cui vive il sogno che aveva da bambina. Il testo del monologo “Da bambina avevo un sogno. Se mi avessero chiesto cosa avrei voluto fare da grande, avrei risposto ‘la campionessa di sci’. Li ho messi ai piedi per la ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Nondi avere il, maildila. Only the brave”. Si chiude con queste parole ildiandato in onda in prima serata martedì (28 marzo) al programma Le. La sciatrice bergamasca, fresca campionessa di specialità per la quarta volta in carriera, ha raccontato il suo rapporto con laed il, partendo dagli inizi e arrivando fino al giorno d’oggi, in cui vive il sogno che aveva da bambina. Il testo del“Da bambina avevo un sogno. Se mi avessero chiesto cosa avrei voluto fare da grande, avrei risposto ‘la campionessa di sci’. Li ho messi ai piedi per la ...

