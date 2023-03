Il cammino delle rinnovabili è iniziato: ora sta a noi aumentare il passo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Quale giorno fa, durante la prima edizione di Key Energy – la fiera italiana dedicata esclusivamente all’Energia – è stato presentato l’annuale Rapporto di Legambiente sullo stato di autorizzazione delle fonti rinnovabili in Italia. Il Fatto Quotidiano ne ha scritto sottolineando come solo l’1% delle richieste di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni fosse stato autorizzato durante l’ultimo anno. Nel 2022 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di tre gigawatt, 1,6 in più rispetto al 2021. Un dato certamente non sufficiente per raggiungere gli obiettivi climatici e di sviluppo delle rinnovabili, dato l’obiettivo di nuovi 85 GW al 2030, che vuol dire installare una media di poco meno di 10 GW all’anno a partire dal 2023. Certo potrei “consolarmi” con il dato del Lazio che si attesta nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Quale giorno fa, durante la prima edizione di Key Energy – la fiera italiana dedicata esclusivamente all’Energia – è stato presentato l’annuale Rapporto di Legambiente sullo stato di autorizzazionefontiin Italia. Il Fatto Quotidiano ne ha scritto sottolineando come solo l’1%richieste di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni fosse stato autorizzato durante l’ultimo anno. Nel 2022 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di tre gigawatt, 1,6 in più rispetto al 2021. Un dato certamente non sufficiente per raggiungere gli obiettivi climatici e di sviluppo, dato l’obiettivo di nuovi 85 GW al 2030, che vuol dire installare una media di poco meno di 10 GW all’anno a partire dal 2023. Certo potrei “consolarmi” con il dato del Lazio che si attesta nel ...

