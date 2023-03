Chi era la madre di Elena Di Cioccio, Anita Ferrari, morta suicida (Di mercoledì 29 marzo 2023) Anita Ferrari, morta suicida all’età di 67 anni, era la madre dell’attrice Elena Di Cioccio e moglie e manager di Franz Di Cioccio della “Premiata Forneria Marconi”. Ferrari era nata il 5 agosto 1949 e si è tolta la vita il 15 maggio 2016, dopo un precedente tentativo di suicidio. Elena Di Cioccio in un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato tanto di sua madre nel suo libro Cattivo Sangue e nelle interviste che hanno accompagnato l’uscita del volume biografico. Anita Ferrari si separò da suo marito e perse un figlio di tre anni in circostanze tragiche. Viene descritta come una donna premurosa, generosa, attiva a cui piaceva cucinare e dedicarsi ... Leggi su cultweb (Di mercoledì 29 marzo 2023)all’età di 67 anni, era ladell’attriceDie moglie e manager di Franz Didella “Premiata Forneria Marconi”.era nata il 5 agosto 1949 e si è tolta la vita il 15 maggio 2016, dopo un precedente tentativo di suicidio.Diin un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato tanto di suanel suo libro Cattivo Sangue e nelle interviste che hanno accompagnato l’uscita del volume biografico.si separò da suo marito e perse un figlio di tre anni in circostanze tragiche. Viene descritta come una donna premurosa, generosa, attiva a cui piaceva cucinare e dedicarsi ...

