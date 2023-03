(Di mercoledì 29 marzo 2023) Manca sempre meno al Festival di, che che si terrà in Costa Azzurra dal 16 al 27 maggioe porterà con sé diverse anteprime. A meno di due mesi dall’inizio, sono circolate anche le prime indiscrezioni suiche debutteranno in anteprima alla kermesse. C’è grande attesa per l’edizione del Festival di, tra gli eventi cinematografici più attesi da parte degli appassionati della settima arte. La kermesse inaugura di fatto la nuova stagione cinematografica e porta con una prima idea sui progetti destinati a dominare nel corso dei mesi successivi. Ne è un esempio la pellicola vincitrice della Palma d’Oro nella scorsa edizione, Triangle of Sadness di Ruben Östlund, che ha ricevuto tre candidature ai 95° Premi Oscar. Ifioccati per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JPconnor44 : Salpa maxima Cannes la bocca 29/03/2023 Olympus TG3 - JPconnor44 : Salpa maxima Cannes la bocca 29/03/2023 Olympus TG3 - blisquez : RT @comingsoonit: Ecco finalmente le prime immagini del nuovo film di #NanniMoretti, uno dei quattro titoli italiani che potremmo vedere in… - markovaldo59 : 'Asteroid City', il nuovo film diretto da Wes Anderson, verrà presentato in anteprima mondiale a Cannes 2023. Intan… - comingsoonit : Ecco finalmente le prime immagini del nuovo film di #NanniMoretti, uno dei quattro titoli italiani che potremmo ved… -

Il sol dell'avvenire : cosa si sa al momento del film Si ipotizza che Il sol dell'avvenire possa essere in concorso al Festival di, anche se uscirà nelle sale italiane prima, a fine ...Dopo Takeshi Kitano, premiato nel 2022, il Gelso d'Oro alla Carriera del Far Eastandrà a Baisho Chieko , celebre attrice e cantante giapponese che vedremo a breve nei cinema in ...di(...Secondo vari media italiani, tra cui Ciakmagine e Comingsoon.it, Il sol dell'avvenire potrebbe entrare a far parte del programma del concorso di

Cannes 2023, fioccano i primi titoli tra cui "Indiana Jones 5" Velvet Mag

Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip Amici 22 Grande Fratello Vip 2022 Venezia 79 Festival di Cannes 75 L'Isola dei Famosi 22 Vernice Coming Soon Supercinema Adesso Teatro ...Il sol dell’avvenire: cosa si sa al momento del film Si ipotizza che Il sol dell’avvenire possa essere in concorso al Festival di Cannes 2023, anche se uscirà nelle sale italiane prima, a fine aprile.